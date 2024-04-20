Известный стендапер Амарян — о Дзюбе: «Если не футбол, то это просто готовый комик»

Известный российский комик Гурам Амарян ответил на вопрос «СЭ», может ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба начать стендап карьеру.

«Дзюба точно! Когда мы разговаривали с Артемом в первый раз, я понял, что если не футбол, то это просто готовый комик. Я так редко говорю про кого-то. Очень часто во время застолья говорят: «Ой, тебе надо в «Камеди Клаб». Чаще всего не надо. (Улыбается.) А вот Дзюба реально очень смешно разгоняет, поэтому у него все бы получилось», — сказал Амарян «СЭ».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.