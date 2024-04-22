Камоцци: «Слишкович молодец, он хорошо справляется на посту тренера «Спартака»
Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.
«Слишкович — молодец, он хорошо справляется. Должно пройти еще немного времени, чтобы понять, заслужил ли он остаться в «Спартаке» на посту главного тренера», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля. Красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|
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|
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|6
|8
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|
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|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
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|24
|6
|5
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|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
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|23-37
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16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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