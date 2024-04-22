Камоцци: «Слишкович молодец, он хорошо справляется на посту тренера «Спартака»

Читать «СЭ» в

Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Слишкович — молодец, он хорошо справляется. Должно пройти еще немного времени, чтобы понять, заслужил ли он остаться в «Спартаке» на посту главного тренера», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля. Красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.