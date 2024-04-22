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Сегодня, 15:41

Спортивный директор «Оренбурга»: «Во второй половине таблицы поинтереснее. По крайней мере, не скучно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о положении клуба в таблице чемпионата России.

В воскресенье, 21 апреля, команда Давида Деограсии потерпела домашнее поражение от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Напряженная ситуация в таблице, каждое очко важно. Работаем, стараемся, пытаемся отобрать очки везде, где можем. В конце чемпионата посчитаем их. В топ-5 меньше интриги? Во второй половине таблицы больше команд, которые решают задачи. Кажется, что у нас поинтереснее, напряженнее. По крайней мере, не скучно», — сказал Андреев «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

24 апреля оренбуржцы проведут домашнюю встречу с «Динамо».

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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