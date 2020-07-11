Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил спорный эпизод матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме москвичи считали, что судья должен назначить пенальти в ворот хозяев после столкновения Эсекиэля Понсе с Николаем Заболотным.

— Вася, какой пенальти? Вратарь в мяч играл, поверь лучшему в стране футбольному обозревателю, — ответил Губерниев в Telegram журналисту Василию Конову.

Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?