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«Какой пенальти? Вратарь в мяч играл». Губерниев — о скандале в матче «Спартака» с «Сочи»

11 июля 2020, 22:10
Эсекиэль Понсе. Фото ФК «Спартак»
Эсекиэль Понсе. Фото ФК «Спартак»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил спорный эпизод матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме москвичи считали, что судья должен назначить пенальти в ворот хозяев после столкновения Эсекиэля Понсе с Николаем Заболотным.

— Вася, какой пенальти? Вратарь в мяч играл, поверь лучшему в стране футбольному обозревателю, — ответил Губерниев в Telegram журналисту Василию Конову.

Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?

Сочи — Спартак

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