Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?

На 34-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.

«Сочи» — «Спартак».

Судья неверно оценил единоборство сочинского вратаря Николая Заболотного с нападающим красно-белых Эсекиэлем Понсе. Он не зафиксировал фол, хотя голкипер правой ногой сбил соперника, выбежавшего один на один.

«Сочи» — «Спартак».

«Сочи» — «Спартак».

Рефери следовало наказать Заболотного назначением 11-метрового удара и удалить его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)