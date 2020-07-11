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Судейство

Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?

11 июля 2020, 21:40
«Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак» «Сочи» — «Спартак». «Сочи» — «Спартак». «Сочи» — «Спартак».
«Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
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На 34-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.

"Сочи" - "Спартак".
«Сочи» — «Спартак».

Судья неверно оценил единоборство сочинского вратаря Николая Заболотного с нападающим красно-белых Эсекиэлем Понсе. Он не зафиксировал фол, хотя голкипер правой ногой сбил соперника, выбежавшего один на один.

"Сочи" - "Спартак".
«Сочи» — «Спартак».
"Сочи" - "Спартак".
«Сочи» — «Спартак».

Рефери следовало наказать Заболотного назначением 11-метрового удара и удалить его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)

Сочи — Спартак

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