Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?
11 июля 2020, 21:40
На 34-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.
«Сочи» — «Спартак».
Судья неверно оценил единоборство сочинского вратаря Николая Заболотного с нападающим красно-белых Эсекиэлем Понсе. Он не зафиксировал фол, хотя голкипер правой ногой сбил соперника, выбежавшего один на один.
«Сочи» — «Спартак».
«Сочи» — «Спартак».
Рефери следовало наказать Заболотного назначением 11-метрового удара и удалить его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)
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