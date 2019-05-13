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Какая роль будет у Томаса Цорна в "Спартаке". Инсайд "СЭ"

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Как стало известно "СЭ", Томас Цорн будет назначен на пост спортивного директора "Спартака" во вторник, 14 мая. В этот день состоится заседание совета директоров красно-белых. 

В "Спартаке" на 32-летнего Цорна будут возложены функции по выстраиванию спортивной вертикали, грамотного поведения на трансферном рынке и регулировке расходов/доходов, связанных с такой деятельностью. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 46 очков после 28 туров.

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь

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