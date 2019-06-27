Как Семак прыгал в бурную реку с высоты. Видео

"Зенит" во время сборов в Австрии побывал в горах. Главный тренер команды Сергей Семак не отказал себе в экстремальном удовольствии и прыгнул в бурную реку с высоты.

​Ранее сине-бело-голубые обыграли в товарищеском матче болгарский "Левски" (1:0). Единственный мяч забил Сердар Азмун. 29 июня петербургский клуб проведет две контрольные встречи – в 12.00 начнется игра с венгерским "Гонведом", в 17.30 – с "Црвеной Звездой"​.