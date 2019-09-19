К 2025 году в Уфе планируется построить крытый футбольный стадион

Радий Хабиров: Возведём крытый футбольный стадион



В Уфе прошла инаугурация Радия Хабирова. После того, как избранный глава принес присягу и официально вступил в должность, он озвучил стратегию и программу своей работы до 2025 года. pic.twitter.com/g8Qp9LqcfG