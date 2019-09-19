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К 2025 году в Уфе планируется построить крытый футбольный стадион

11:25
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На инаугурации, проходившей в Уфе, новый глава Башкирии Радий Хабиров пообещал построить к 2025 году крытый футбольный стадион, соответствующее видео разместила «Уфа» в Twitter.

Сейчас уфимский клуб выступает на открытом стадионе «Нефтяник», вместимостью в 15 132 человек, c искусственным покрытием.

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