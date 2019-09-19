К 2025 году в Уфе планируется построить крытый футбольный стадион
11:25
На инаугурации, проходившей в Уфе, новый глава Башкирии Радий Хабиров пообещал построить к 2025 году крытый футбольный стадион, соответствующее видео разместила «Уфа» в Twitter.
Сейчас уфимский клуб выступает на открытом стадионе «Нефтяник», вместимостью в 15 132 человек, c искусственным покрытием.
Радий Хабиров: Возведём крытый футбольный стадион— ФК УФА (@UfaFc) September 19, 2019
В Уфе прошла инаугурация Радия Хабирова. После того, как избранный глава принес присягу и официально вступил в должность, он озвучил стратегию и программу своей работы до 2025 года. pic.twitter.com/g8Qp9LqcfG
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