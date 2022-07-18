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Сегодня, 15:32

Ринат Билялетдинов поддержал решение «Спартака» обратиться в ЭСК по итогу матча с «Ахматом»

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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Спартак» подаст жалобу в ЭСК на судейство Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1).

«Если ты считаешь, что судейство было ошибочное, то об этом надо говорить. Это не жалоба, а констатация ошибок в отношении твоей команды. Это должна делать каждая команда, защищая себя. Если ошибки судей очень сильно повлияли на результат, то надо начинать разбирательства, и это правильно», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата»

Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
1
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
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 - : -
3.06 00:00
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Тимур Аюпов

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П
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 1
Александр Долгов

Александр Долгов

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Роман Ежов

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Крылья Советов

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И К Ж
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Спартак

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Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

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