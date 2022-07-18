Ринат Билялетдинов поддержал решение «Спартака» обратиться в ЭСК по итогу матча с «Ахматом»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Спартак» подаст жалобу в ЭСК на судейство Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1).

«Если ты считаешь, что судейство было ошибочное, то об этом надо говорить. Это не жалоба, а констатация ошибок в отношении твоей команды. Это должна делать каждая команда, защищая себя. Если ошибки судей очень сильно повлияли на результат, то надо начинать разбирательства, и это правильно», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата»