Терентьев: «Легионеры, которые покинули «Ростов», не сильнее наших ребят. Не вижу никаких проблем»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с «СЭ» рассказал об уходе легионеров из клуба.

— У «Ростова» давно не получается провести обе части сезона стабильно. Как ты думаешь, в чем проблема?

— В прошлом году Валерий Георгиевич ушел после первых двух туров в сборную. У нас была пересменка тренеров. Во второй части сезона пришлось наращивать упущенное. Явной причины не могу назвать. Надеюсь, в этом сезоне стабильно проведем чемпионат.

— Получается, что в этом году в «Ростове» пионеротряд, а ты вожатый?

— Да, в этом году у нас собирается молодой коллектив. Посмотрим, будем закаляться.

— В «Ростове» остались играть только русские футболисты. Из легионеров только Байрамян и Селява. Команда стала значительно слабее?

— Я бы не сказал, что те легионеры, которые уехали, сильнее наших молодых ребят. Сейчас зато у нас полное понимание партнеров и тренерского штаба. Все все понимают, не нужно ничего переводить. Наши русские ребята полны мотивации, заряжены. Не вижу никаких проблем, — сказал Терентьев «СЭ».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».