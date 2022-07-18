Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Терентьев: «Легионеры, которые покинули «Ростов», не сильнее наших ребят. Не вижу никаких проблем»

Терентьев рассказал об уходе легионеров из клуба
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с «СЭ» рассказал об уходе легионеров из клуба.

— У «Ростова» давно не получается провести обе части сезона стабильно. Как ты думаешь, в чем проблема?
— В прошлом году Валерий Георгиевич ушел после первых двух туров в сборную. У нас была пересменка тренеров. Во второй части сезона пришлось наращивать упущенное. Явной причины не могу назвать. Надеюсь, в этом сезоне стабильно проведем чемпионат.

— Получается, что в этом году в «Ростове» пионеротряд, а ты вожатый?

— Да, в этом году у нас собирается молодой коллектив. Посмотрим, будем закаляться.

— В «Ростове» остались играть только русские футболисты. Из легионеров только Байрамян и Селява. Команда стала значительно слабее?
—  Я бы не сказал, что те легионеры, которые уехали, сильнее наших молодых ребят. Сейчас зато у нас полное понимание партнеров и тренерского штаба. Все все понимают, не нужно ничего переводить. Наши русские ребята полны мотивации, заряжены. Не вижу никаких проблем, — сказал Терентьев «СЭ».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».

Денис Терентьев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»
Агаларов рассказал детали своего перехода в «Ахмат»
Агент о ситуации Лоуренса в «Химках»: «Он хорошо себя проявил, но Юран им недоволен»
Группа игроков может покинуть «Химки»
Ахметов о переходе в «Краснодар»: «Счастлив, что я здесь»
Урунов не готов идти на снижение зарплаты при переходе в аренду из «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Ринат Билялетдинов поддержал решение «Спартака» обратиться в ЭСК по итогу матча с «Ахматом»
Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Еврокубков нет, но мотивации меньше не стало»
Гаврилов: «В разных поколениях «Спартака» в приоритете была игра, а не поиск шансов через судейство»
Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»
РПЛ: выбери лучшего игрока стартового тура чемпионата
«Химик» подал протест на результат матча со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Еврокубков нет, но мотивации меньше не стало»

Ринат Билялетдинов поддержал решение «Спартака» обратиться в ЭСК по итогу матча с «Ахматом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости