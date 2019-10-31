РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Иванович объясняет Жиркову тактические нюансы. Подсмотренный момент со скамейки запасных «Зенита»

11:09
Теги:

«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео со скамейки запасных, на котором защитник команды Бранислав Иванович объясняет какие-то нюансы игры хавбеку Юрию Жиркову.

— Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона, — подписал видео петербургский клуб.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1369
Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир