Иванович объясняет Жиркову тактические нюансы. Подсмотренный момент со скамейки запасных «Зенита»

«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео со скамейки запасных, на котором защитник команды Бранислав Иванович объясняет какие-то нюансы игры хавбеку Юрию Жиркову.

— Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона, — подписал видео петербургский клуб.

Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона ? pic.twitter.com/ipsSosKIYk — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 31, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр