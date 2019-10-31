Иванович объясняет Жиркову тактические нюансы. Подсмотренный момент со скамейки запасных «Зенита»
11:09
«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео со скамейки запасных, на котором защитник команды Бранислав Иванович объясняет какие-то нюансы игры хавбеку Юрию Жиркову.
— Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона, — подписал видео петербургский клуб.
Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона ? pic.twitter.com/ipsSosKIYk— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 31, 2019
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