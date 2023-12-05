Иванов рассказал, что может стать таксистом после завершения карьеры

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о своем будущем.

«Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история. Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было. Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком», — приводит слова Иванова Sport24.

37-летний Иванов выступает за «Рубин» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.