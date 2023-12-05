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Сегодня, 09:45

Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»

Александр Кружков
Обозреватель
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Михаил Кержаков в матче против «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал ошибку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче с «Локомотивом».

— Осталось обсудить «привоз» Кержакова.

— Здесь он ошибся дважды. Почему игроки «Зенита» были расставлены так, что передача низом от углового флажка обернулась ударом в створ? Если бы в районе ближней штанги стоял защитник, он бы спокойно вынес мяч.

— Это вопрос к Кержакову?

— Безусловно. За расстановку игроков при стандартах отвечает не только тренерский штаб, но и вратарь. На нем точечный подсказ. В этой зоне находился Круговой. Крикнул бы ему Кержаков, что надо сделать два шага правее — и нет проблем. Ну а дальше был уже технический брак. Все-таки зимние мячи отличаются от стандартных.

— Чем?

— Их же не просто взяли и покрасили. Они сделаны из специального морозоустойчивого материала. Поэтому нетяжелые. Но очень скользкие. Будь это обычный мяч — уверен, Кержаков бы справился и курьезного гола не случилось бы.

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Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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Иванов рассказал, что может стать таксистом после завершения карьеры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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