Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал ошибку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче с «Локомотивом».

— Осталось обсудить «привоз» Кержакова.

— Здесь он ошибся дважды. Почему игроки «Зенита» были расставлены так, что передача низом от углового флажка обернулась ударом в створ? Если бы в районе ближней штанги стоял защитник, он бы спокойно вынес мяч.

— Это вопрос к Кержакову?

— Безусловно. За расстановку игроков при стандартах отвечает не только тренерский штаб, но и вратарь. На нем точечный подсказ. В этой зоне находился Круговой. Крикнул бы ему Кержаков, что надо сделать два шага правее — и нет проблем. Ну а дальше был уже технический брак. Все-таки зимние мячи отличаются от стандартных.

— Чем?

— Их же не просто взяли и покрасили. Они сделаны из специального морозоустойчивого материала. Поэтому нетяжелые. Но очень скользкие. Будь это обычный мяч — уверен, Кержаков бы справился и курьезного гола не случилось бы.