Чалов признался, что мечтает еще поиграть в европейском чемпионате
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после вручения ежегодной награды «Джентльмен года» рассказал, что мечтает поиграть в Европе.
«Мечта, конечно, у меня есть», — цитирует Чалова ТАСС.
Он также оценил свою карьеру на 6-7 из 10.
25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский «Базель». В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: https://tass.ru/sport/19455221
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|
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|5
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|35
|
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|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
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|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
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|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
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|17
|8
|3
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|24-24
|27
|
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|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
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|7
|3
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|24
|
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|5
|7
|24-29
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|
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|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
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|10
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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