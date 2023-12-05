Чалов признался, что мечтает еще поиграть в европейском чемпионате

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после вручения ежегодной награды «Джентльмен года» рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

«Мечта, конечно, у меня есть», — цитирует Чалова ТАСС.

Он также оценил свою карьеру на 6-7 из 10.

25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский «Базель». В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.