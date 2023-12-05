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Сегодня, 09:56

Чалов признался, что мечтает еще поиграть в европейском чемпионате

Виктория Кравченко
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после вручения ежегодной награды «Джентльмен года» рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

«Мечта, конечно, у меня есть», — цитирует Чалова ТАСС.

Он также оценил свою карьеру на 6-7 из 10.

25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский «Базель». В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Источник: https://tass.ru/sport/19455221
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Пари НН – Урал
 1 : 0
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 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
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 2 : 1
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