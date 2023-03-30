Иванов объяснил отсутствие «Урала» в отчете РФС о выплатах агентам

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб отсутствует в отчете РФС о количестве выплат агентам за 2022 год.

«Мы стараемся не платить агентам, договариваться. Если футболист не свободный, мы договариваемся с клубом. Зачем договариваться с агентом? Платим клубу, и клуб отпускает игрока. Со всеми футболистами так, и мы уже не первый год так делаем. Если бы нам агенты приводили игроков, то, наверное, мы им платили деньги. Но у нас, к сожалению, или, к счастью, такого нет», — цитирует Иванова Metaratings.

После 20 туров «Урал» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.