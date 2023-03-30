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Тюкавин: «Если бы не Шварц, я бы непонятно когда заиграл в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что заиграл в РПЛ в столь молодом возрасте благодаря бывшему главному тренеру Сандро Шварцу.

«Мы со Шварцем постоянно на связи, переписываемся в вотсапе. Последний раз — после «Зенита». Поздравил с победой. Он ведь по-прежнему смотрит все наши игры. Чем на меня повлиял Сандро? Если бы не он, я бы непонятно когда заиграл в РПЛ. Кто бы что ни говорил, а так и есть. Посмотри сам — почему Новиков меня не брал в основную команду? А как только пришел Сандро, я сразу попал в основу. Надеюсь, оправдал его доверие», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Тюкавин дебютировал в основном составе «Динамо» в ноябре 2020 года в возрасте 18 лет. Это произошло спустя две недели после прихода Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист возглавля команду с 2020 по 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Сандро Шварц
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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