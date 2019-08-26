Источник: Жоау Мариу согласился перейти в «Локомотив»

«Локомотив» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу. 26-летний португалец согласился на переход в российский клуб, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов взять игрока в аренду с опцией выкупа. Футболист встречался с руководством миланского клуба, чтобы обсудить детали сделки.

Жоау Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел 22 матча и забил 1 мяч.