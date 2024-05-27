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Слишкович считает, что «Спартак» заслужил большего в Кубке России

Виктория Кравченко
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2023/24 Владимир Слишкович рассказал, доволен ли работой в московском клубе.

— Вы довольны своим отрезком у руля «Спартака»?

— И да, и нет. Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду — окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть.

По чемпионату — неплохо было. Не могу оценить свою работу. Пускай другие люди ее оценивают.

— Какой матч со «Спартаком» вам понравился больше всего?

— Для меня это игра с «Ростовом», — цитирует Слишковича Metaratings.ru.

16 мая пресс-служба клуба объявила о назначении Станковича, начиная с сезона-2024/25. «Спартак» по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице с 50 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/slishkovich-schitayu-chto-spartak-zasluzhil-bolshego-v-kubke-rossii-366893/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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