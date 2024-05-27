Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает об игре команд, участвовавших в чемпионской гонке РПЛ.

«Зенит» всё время хочет быть первым. Я разочарован в игре «Динамо» и «Краснодара». «Динамо» впервые за 48 лет мог стать чемпионом, но, к сожалению, он не выполнил задачу. Все зависело от него, а не от «Зенита». Думаю, что следующее чемпионство «Динамо» в лучшем случае будет через 60 лет. А «Зенит» всегда идет к своей цели, и он эту цель достиг", — цитирует Угарова Vprognoze.ru.