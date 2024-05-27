Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Слишкович: «Угальде через несколько лет будет спокойно играть в Лиге чемпионов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» прокомментировал выступление в чемпионате России нападающего Манфреда Угальде.

— Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

— Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

— Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реал», не так ли?

— Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

— В команде уровня «Реала»?

— Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В РПЛ 21-летний форвард провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Хави зовут в «Челси» вместе с Гави, почему новым тренером «Барсы» назначают Флика. Что происходит в «Барселоне» после окончания чемпионата Испании
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Слишкович — о Джикии: «Когда не получал игрового времени, то молчал и работал»
Слишкович — о работе со Станковичем: «Интересно узнать, что хочет новый тренер»
Слишкович: «Не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3»
«Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале
Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ
Алаев: «Пока нет обсуждений, чтобы в стыки попадала только одна команда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слишкович — о Джикии: «Когда не получал игрового времени, то молчал и работал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости