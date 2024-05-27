Слишкович: «Угальде через несколько лет будет спокойно играть в Лиге чемпионов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» прокомментировал выступление в чемпионате России нападающего Манфреда Угальде.

— Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

— Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

— Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реал», не так ли?

— Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

— В команде уровня «Реала»?

— Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В РПЛ 21-летний форвард провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.