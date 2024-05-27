Ташуев сообщил, что Квеквескири продлил контракт с «Факелом»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что контракт с Ираклием Квеквескири был продлен, когда он работал в клубе.

«С Ираклием точно продлевали контракт, еще когда я работал», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».