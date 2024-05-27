Бабич: «Хочу продолжать играть за «Спартак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» сообщил о желании остаться в клубе.

«Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом. Вот и все», — сказал Бабич «СЭ».

Ранее 24 мая Sportal сообщал, что Бабич может перейти в «Црвену Звезду». Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 4 миллиона евро. В этом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах за «Спартак».