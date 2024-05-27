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Слишкович — о Джикии: «Когда не получал игрового времени, то молчал и работал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Георгий Джикия пожимает руку Владимиру Слишковичу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об уходе из команды защитника Георгия Джикии.

— Как проводили Джикию?

— Мы хорошо попрощались. Еще увидимся с Георгием. У нас хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать про него ни как про игрока, ни как про человека. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия был капитаном, всегда пытался помочь.

— Правда ли, что у него не хватало физических данных, чтобы выходить даже в концовках матчей?

— Эти проблемы начались позже. Когда ты несколько месяцев не играешь в официальных встречах, то потом тяжело вернуться. Ему тридцать лет, он не старый, но тело ощущает этот возраст. С другой стороны, есть опыт, ты в каких-то моментах можешь потратить меньше сил, потому что прочитаешь все наперед. Жалко, что Георгий ушел. Он выигрывал со «Спартаком» трофеи, был капитаном, семь лет играл здесь. Бывает такое, когда игроку говорят: «До свидания». Но жизнь продолжается, Джикия будет играть в новой команде, и будет играть хорошо, у него есть навыки.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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