Судейство одного матча РПЛ стоило свыше полмиллиона. Сколько потрачено на арбитров в чемпионате?

В чемпионате России состоялось 30 туров и проведено 240 матча. Для их обслуживания РФС задействовал 41 судью (включая ВАР и резервных), 45 ассистентов (включая АВАР) и 19 инспекторов. Две игры прошли без использования ВАР и АВАР.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам составили 129,4 миллиона рублей. То есть один матч в среднем обходился в примерно 539 166,67 рубля. Это без учета ежемесячных зарплат рефери.