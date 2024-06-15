Тренер вратарей «Краснодара»: «Равноценной замены Сафонову нет. Будем воспитывать нового вратаря»

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко, поделился с «СЭ» мнением о том, опасается ли команда потери капитана и основного голкипера Матвея Сафонова.

В пятницу, 14 июня российский клуб объявил о переходе Сафонова в «ПСЖ».

«На данный момент равноценной замены Сафонову нет. Сейчас у нас есть Станислав Агкацев. Будем создавать все условия, чтобы Стас рос и развивался. Мы позитивно настроены. Нет никакого страха из-за отсутствия Сафонова в воротах «Краснодара». Будем воспитывать нового вратаря. Только не Сафонова, а это будет уже Агкацев», — сказал Савченко «СЭ».

Матвей Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.

25-летний россиянин подписал контракт с «ПСЖ» на 5 лет.