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11 марта, 17:27

Юсупов: «Не знаю останусь ли я в «Сочи». Все решится весной»

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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем будущем в клубе.

«Не знаю останусь ли я в «Сочи». Все решится весной. У меня контракт с клубом до конца нынешнего сезона. Тогда руководство и тренерский штаб будут решать, останусь ли я или нет», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего Юсупова с «Сочи» заканчивается в конце июня 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 22 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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