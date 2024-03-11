Юсупов: «Не знаю останусь ли я в «Сочи». Все решится весной»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем будущем в клубе.

«Не знаю останусь ли я в «Сочи». Все решится весной. У меня контракт с клубом до конца нынешнего сезона. Тогда руководство и тренерский штаб будут решать, останусь ли я или нет», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего Юсупова с «Сочи» заканчивается в конце июня 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 22 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.