Экс-директор «Спартака» Шикунов считает, что Абаскаль не соответствует уровню клуба

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.

«Пусть руководство решает, кого назначать — Ивича или Черчесова. Абаскаль не справляется со своими обязанностями. Это уже всем давно понятно. Он не соответствует уровню «Спартака», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.