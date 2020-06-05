Игроки «Оренбурга» прошли два тестирования на коронавирус. Все здоровы

Проведены повторные тестирования футболистов, тренерского штаба и персонала «Оренбурга» на коронавирусную инфекцию. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба клуба.

Отрицательные результаты показали и повторные тестирования тех тренеров и футболистов, у которых первоначальные анализы показывали отклонения от нормы — их имена были опубликованы в заявлении от 22 мая. Их анализы дополнительно отправлялись в Новосибирск для детального изучения. В настоящий момент все футболисты и тренеры приступили к тренировочному процессу.

Три легионера «Оренбурга», прибывшие из других стран, также имеют отрицательные результаты на наличие COVID-19, они приступят к работе после завершения режима самоизоляции.

Для «Оренбурга» сезон возобновится 21 июня гостевым матчем 23-го тура против «Локомотива».