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«Хоронить нас рановато». Председатель совета директоров «Уфы» о неудачной серии клуба

14:27
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Председатель совет директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал игру команды при Рашиде Рахимове, который возглавил клуб в начале октября.

После 13-ти туров РПЛ уфимцы занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

— У «Уфе» есть какой-то прогресс после прихода Рашида Рахимова? — вопрос Мурзагулову.

— Как это ни странно, сегодня начал что-то видеть на поле, начал понимать, что тренер хочет сделать, — ответил Мурзагулов. — Не очень понимал после ухода Вадима Евсеева, во что мы играем, и в последних матчах Вадима тоже не понимал. А сейчас я примерно начинаю просматривать логику, она мне нравится. Понятно, что надо будет помочь Рахимову с кадрами зимой. Мы будем это делать, потому что у нас восстанавливается нормальная экономическая ситуация. Думаю, что хоронить нас рановато. (Севастиан Терлецкий)

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