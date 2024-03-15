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15 марта, 12:46

Хлусевич рассказал, что думает о выступлении «Спартака» во второй части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о выступлении команды во второй части сезона. Московский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), уступил «Факелу» (0:2) в РПЛ, а также победил «Оренбург» (3:1) в Кубке России.

— Что вам все не нравится, что происходит в «Спартаке»? Раздувают из мухи слона. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли «Факелу», но все бывает. На то он и футбол, тем он и интересен. Не спорю, что поражение — это плохо, мы отскочили по очкам. Главное — продолжать бороться и выигрывать следующие матчи.

— За что «Спартак» сейчас борется?

— За набор максимального количества очков, — цитирует Хлусевича Sport24.

«Спартак» после 20 туров РПЛ набрал 31 очко и занимает 6-е место в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-629715-razduvayut-iz-mukhi-slona-nichego-strashnogo-ne-proizoshlo-khlusevich-o-vystuplenii-spartaka
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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 17 1 5
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