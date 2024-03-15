Артур Жорже не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

«Спартак» не рассматривал кандидатуру португальца Артура Жорже, возглавляющего «Брагу», на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Жорже не входил в шорт-лист российского клуба. В списке не значатся и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России.

52-летний португалец работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел команду к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.