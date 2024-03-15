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15 марта, 12:37

Артур Жорже не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Виктория Кравченко
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«Спартак» не рассматривал кандидатуру португальца Артура Жорже, возглавляющего «Брагу», на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Жорже не входил в шорт-лист российского клуба. В списке не значатся и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России.

52-летний португалец работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел команду к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-zhorzhe-ne-vkhodit-v-short-list-spartaka-na-post-glavnogo-trenera-343882/
Артур Жорже
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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