«Химки» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Химки» на своем поле примут «Спартак». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Спартак» разгромил соперника со счетом 5:0. В рамках чемпионата России «Химкам» удавалось дважды обыгрывать красно-белых в своей истории. В данный момент подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнире.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».