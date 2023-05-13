Мейра считает, что «Зенит» доказал превосходство над другими клубами РПЛ

Чемпион России 2010 года в составе «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что питерская команда является лучшим российским футбольным клубом.

«Я очень рад, что «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом. За последние годы «Зенит» четко дал понять, что является лучшим клубом в России, я очень горд быть частью его истории. Хочу передать наилучшие пожелания всем нашим болельщикам, всему персоналу, в особенности генеральному директору клуба Александру Медведеву и тренеру Сергею Семаку», — цитирует Мейра ТАСС.

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура и досрочно оформил чемпионство. Команда победила в турнире в пятый раз подряд.