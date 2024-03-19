Харин об интересе «Зенита»: «До конкретики дело не дошло»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин прокомментировал несостоявшийся переход в «Зенит» прошедшей зимой.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб рассматривал кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве замены Данилу Круговому, который был переведен в дубль сине-бело-голубых после подписания предварительного контракта с ЦСКА.

«Об интересе «Зенита» слышал, но до конкретики дело не дошло. Сейчас лучший период в моей карьере? Наверное, да», — цитирует Харина «РБ Спорт».

Харин выступает за «Ахмат» с августа 2018 года. Всего за грозненскую команду он провел 139 матчей, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,8 миллионов евро.