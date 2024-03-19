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Сегодня, 10:45

Харин: «Если будет предложение из Европы — рассмотрел бы его. С детства мечтал играть за «Барселону»

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Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат. 

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина — Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Хотелось бы уехать куда-нибудь в Европу? С ребятами общался только о том, как у них проходит тренировочный процесс. А так, если будет предложение, конечно, рассмотрел бы его. За какой клуб? С детства мечтал играть за «Барселону», — приводит слова Харина «РБ Спорт».

Харин выступает за «Ахмат» с августа 2018 года. Всего за грозненскую команду он провел 139 матчей, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,8 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Харин
РПЛ
ФК Ахмат
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Рубин – Ахмат
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