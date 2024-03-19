Харин: «Если будет предложение из Европы — рассмотрел бы его. С детства мечтал играть за «Барселону»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат.

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина — Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Хотелось бы уехать куда-нибудь в Европу? С ребятами общался только о том, как у них проходит тренировочный процесс. А так, если будет предложение, конечно, рассмотрел бы его. За какой клуб? С детства мечтал играть за «Барселону», — приводит слова Харина «РБ Спорт».

Харин выступает за «Ахмат» с августа 2018 года. Всего за грозненскую команду он провел 139 матчей, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,8 миллиона евро.