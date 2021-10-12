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Хачатурянц ответил на вопрос о будущем Чебана и Мейтина в руководстве РПЛ

12 октября, 01:19
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о будущем на своих постах директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина и исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана.

«Правда ли, что уходят Чебан и Мейтин? Пока не знаю», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

Напомним, Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Хачатурянц также является главой судейского комитета РФС.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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