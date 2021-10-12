Хачатурянц ответил на вопрос о будущем Чебана и Мейтина в руководстве РПЛ
12 октября, 01:19
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о будущем на своих постах директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина и исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана.
«Правда ли, что уходят Чебан и Мейтин? Пока не знаю», — сказал Хачатурянц «СЭ».
Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.
Напомним, Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.
Хачатурянц также является главой судейского комитета РФС.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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