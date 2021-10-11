Ролан Гусев покидает юношескую сборную России. Он принял предложение ЦСКА
Ролан Гусев покидает юношескую сборную России ради работы в ЦСКА
11 октября, 21:34
РФС и старший тренер юношеской сборной России (игроки 2006 года рождения) достигли договоренности о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает сайт РФС.
Специалист работал со сборной с ноября 2020 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала девять побед, трижды сыграла вничью и один раз уступила. Гусев продолжит тренерскую карьеру в ЦСКА.
Ранее появилась информация, что Ролан Гусев принял предложение руководства ЦСКА и приступил к работе с молодежной командой.
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