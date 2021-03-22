Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Виктора Гончаренко.

«Только дальнейшие результаты покажут, насколько верно это решение. Еще играть несколько туров. Никто не знает, на каком месте закончит ЦСКА. Делать выводы можно будет только после выступлений команды с новым тренером. Гончаренко исчерпал свой кредит доверия. Что касается Олича, то сомнений в его человеческих качествах нет никаких. Ивица — прекрасный человек и футболист. О нем, как о тренере, я ничего не знаю. Могу искренне пожелать ему успехов» — сказал Гусев «СЭ».

Сегодня, 22 марта, ЦСКА официально объявил об отставке Виктора Гончаренко. По информации «СЭ», команду возглавит экс-нападающий команды Ивица Олич.

Армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.

(Ангелина Коляда)