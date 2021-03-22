Защитник Логвиненко покинул «Ротор»
18:23
«Ротор» 22 марта принял решение расстаться с защитником Юрием Логвиненко, информирует сайт клуба. Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат.
Состояние здоровья не позволяет 32-летнему игроку обороны полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании.
«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи!» — заявил Логвиненко.
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