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Защитник Логвиненко покинул «Ротор»

18:23
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«Ротор» 22 марта принял решение расстаться с защитником Юрием Логвиненко, информирует сайт клуба. Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат.

Состояние здоровья не позволяет 32-летнему игроку обороны полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании.

«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи!» — заявил Логвиненко.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/3478/

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