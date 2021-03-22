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ЦСКА поблагодарил Гончаренко: «Спасибо, Михалыч!»

18:42
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Виктору Гончаренко. О его уходе клуб объявил сегодня, 22 марта.

«Спасибо, Михалыч!» — говорится в сообщении клубного Twitter. Также опубликовано видео, посвященное тренеру.

По информации «СЭ», новым главным тренером станет Ивица Олич. Он прилетит в Москву в ночь на 23 марта, после чего ЦСКА официально сообщит о его назначении. В последнее время он работал в тренерском штабе сборной Хорватии. 41-летний Олич ранее выступал за ЦСКА в качестве игрока. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1373967704164474880

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