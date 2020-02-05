Гурам Аджоев: «Менталитет «Арсенала» изменился. Несколько лет назад все было иначе»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев дал большое интервью «СЭ» об актуальных вопросах зимы-2020, в числе прочего отметив, что тульский клуб вышел на другой уровень.

— Бюджет клуба на будущий сезон снова зависит от того, будут или нет еврокубки?

— Давайте не будем забегать вперед. Посмотрим, как все сложится. Пока можно сказать, что наш бюджет — это не только первая команда. На эти же деньги мы содержим молодежный состав, команду ПФЛ из Новомосковска, академию и команду ветеранов. За счет дополнительно привлеченных средств недавно открыли футбольный манеж, где круглый год будут тренироваться сотни детей. Совсем скоро на территории стадиона будем открывать поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи зрителей для матчей молодежки и второй лиги. Все это стало возможным благодаря губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который уделяет нам огромное внимание. При этом мы не берем ни копейки из регионального бюджета. Губернатор находит общий язык и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, и с Алишером Усмановым. Все они помогают клубу, за что мы им очень благодарны.

Тульский «Арсенал» вышел на другой уровень. И мы не имеем права заданный уровень опускать. Двигаться нужно только вперед. Уместно говорить даже об изменении менталитета, потому что сейчас, например, ничейные результаты в матчах с любым соперником нас не радуют. Хотим побеждать. Несколько лет назад все было иначе. (Артем Агапов)

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