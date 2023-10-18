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Сегодня, 13:56

Соболев начнет тренироваться в общей группе «Спартака» с завтрашнего дня

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Александр Соболев и Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня.

Форвард вместе со всей командой готовится к матчу 12-го тура РПЛ против «Пари НН» и примет участие в игре, если не возникнет каких-либо форс-мажорных ситуаций.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что 26-летний форвард вернулся в расположение клуба из сборной России сегодня, 18 октября, присутствовал на базе и участвовал в восстановительной тренировке.

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 10 матчах «Спартака», на его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

«Спартак» проведет матч против «Пари НН» дома в воскресенье, 22 октября. Начало игры — в 14.00 (мск).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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