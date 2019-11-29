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Гулиев не тренировался перед «Зенитом»

11:44
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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев пропустил тренировку перед воскресным матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

У 23-летнего игрока простуда, он продолжает курс лечения. Все остальные футболисты основного состава работают в общей группе. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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