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Сегодня, 13:39

Губерниев прокомментировал сотрудничество с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
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Дмитрий Губерниев.
Фото Соцсети

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о сотрудничестве с московским «Локомотивом» и ответил на критику его работы.

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Московский клуб ушел в зимний отпуск до 11 января. 12-го числа железнодорожники соберутся в Москве и пройдут медобследование, а 13 января «Локомотив» отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона.
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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