Губернатор Тульской области впечатлен результатами "Арсенала" в сезоне-2018/19

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу встретился с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым и главным тренером "канониров" Игорем Черевченко.

- Результаты команды в этом сезоне впечатляют, - приводит слова Дюмина "Комсомольская Правда". - Клуб проделал большую работу. Представлять Россию на международной арене - это большая ответственность. Важно теперь не сбавлять темп.

Напомним, "Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Туляки сыграют в Лиге Европы в следующем сезоне - это стало возможным благодаря победе "Локомотива" в Олимп-Кубке России.

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