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23 марта, 19:07

Гойкович заявил, что будет бороться за минуты в «Оренбурге»

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о своем игровом времени.

«Таково решение тренера. В Кубке я получил свой шанс, но меня сняли с игры из-за желтой карточки. Я не знаю, что произойдет дальше, но буду бороться за свои минуты, за команду. Сделаю все возможное, чтобы «Оренбург» остался в Премьер-Лиге. Сейчас я думаю только про сохранение прописки. Я почти 4 года в команде и очень надеюсь, что «Оренбург» не вылетит. А буду я играть или нет — все может поменяться через неделю», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гойкович провел за «Оренбург» 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-budu-borot-sya-za-minuty-v-orenburge/
ФК Оренбург
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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 - : -
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Балтика – Пари НН
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