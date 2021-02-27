Гончаренко резко ответил на вопрос о коронавирусе у Акинфеева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» в 20-м туре Тинькофф-РПЛ (0:2). При этом специалист отказался комментировать информацию о пропуске игры рядом ведущих игроков из-за коронавируса. В частности, на поле не вышел основной вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.
— «Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи, — сказал Гончаренко. — Мы это сделали, и игра пошла в русле, удобном «Локомотиву». Мы хорошо среагировали на пропущенный мяч, оказывали давление. Мы продолжали хорошо обороняться, атаковать, но этого не хватило, чтобы переломить ход матча. Достаточно странная игра. Хорошо сыграли в обороне, неплохо в атаке, но проиграли.
— В составе ЦСКА не было Акинфеева, Дзагоева, Дивеева. Почему не объясняют их отсутствие, когда в Telegram-каналах давно пишут про коронавирус?
— Мне кажется, вы должны читать новости на нашем сайте. И на пресс-конференции не обсуждать, сыграл тот или иной футболист или нет.
— Что случилось с Сигурдссоном?
— Хороший вопрос, надо переадресовать Арнору. Весь вопрос в том, что, наверное, должно быть больше рвения, больше характера.
(Константин Колмаков)
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