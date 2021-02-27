Гончаренко назвал штатных пенальтистов ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос об исполнителях пенальти в команде.
На 73-й минуте встречи хавбек красно-синих Никола Влашич не реализовал 11-метровый удар, пробив выше ворот.
— Определяли ли, кто будет бить пенальти?
— Влашич и Рондон. Рондона не было, поэтому бил Влашич.
— На Рондона возлагают надежды как на основного нападающего?
— Рондона взяли, чтобы он приносил пользу. Это конкуренция для Чалова, Шкурина, — сказал Гончаренко.
(Константин Колмаков)
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