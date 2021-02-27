Гончаренко назвал штатных пенальтистов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос об исполнителях пенальти в команде.

На 73-й минуте встречи хавбек красно-синих Никола Влашич не реализовал 11-метровый удар, пробив выше ворот.

— Определяли ли, кто будет бить пенальти?

— Влашич и Рондон. Рондона не было, поэтому бил Влашич.

— На Рондона возлагают надежды как на основного нападающего?

— Рондона взяли, чтобы он приносил пользу. Это конкуренция для Чалова, Шкурина, — сказал Гончаренко.

(Константин Колмаков)