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Головин — самый дорогой российский футболист по версии Transfermаrkt

18:50
Рейтинг Transfermarkt. Фото Transfermarkt.
Рейтинг Transfermarkt. Фото Transfermarkt.
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Известный статистический портал Transfermаrkt обновил трансферную стоимость футболистов. Самым дорогой среди россиян, по версии редакции портала — полузащитник «Монако» Александр Головин.

24-летний россиянин оценен в 20 миллионов евро. На второй позиции полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (18 миллионов). Третий — защитник ЦСКА Мариу Фернандес, тоже оцененный в 18 миллионов евро.

Четвертую позицию занимает голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов евро). На пятом месте Антон Миранчук из «Локомотива» (14 миллионов).

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