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Главный тренер «Тамбова» Первушин рассказал о ситуации в клубе

14:03
Сергей Первушин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Первушин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в комментарии «СЭ» рассказал о ситуации в команде.

Ранее, 25 января, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб, скорее всего, уже 31 января перестанет существовать.

— Мы сейчас не тренируемся, ждем решений. Пока ничего окончательного нет. Прошла информация, что у нас позже будет собрание с руководством, на котором уже появятся какие-то новости. Скорее всего, ничего хорошего не будет, потому что время идет. Всем понятно, что развитие идет не очень хорошее для нас.

Из-за финансовых проблем клуба палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Команда может сняться с чемпионата России. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

(Сергей Федоров)

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