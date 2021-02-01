Главный тренер «Тамбова» Первушин рассказал о ситуации в клубе

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в комментарии «СЭ» рассказал о ситуации в команде.

Ранее, 25 января, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб, скорее всего, уже 31 января перестанет существовать.

— Мы сейчас не тренируемся, ждем решений. Пока ничего окончательного нет. Прошла информация, что у нас позже будет собрание с руководством, на котором уже появятся какие-то новости. Скорее всего, ничего хорошего не будет, потому что время идет. Всем понятно, что развитие идет не очень хорошее для нас.

Из-за финансовых проблем клуба палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Команда может сняться с чемпионата России. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

(Сергей Федоров)